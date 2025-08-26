Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Опалювальний сезон — наскільки готова Одеська область

Опалювальний сезон — наскільки готова Одеська область

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 09:33
На Одещині надійно підготувалися до опалювального сезону - яким чином
Роботи на мережах теплопостачання. Фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua

На теперішній час Одещина вже майже готова до наступного опалювального сезону, оскільку роботу було розпочато заздалегідь. Також враховано досвід минулих років, тому частину електропідстанцій надійно захистили від ворожих дронів.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Опалювальний сезон

На теперішній момент Одещина готова до наступного опалювального сезону приблизно на 75%. Крім того, всі заклади медицини та освіти забезпечені генераторами на 100%, завдяки чому вони можуть автономно працювати протягом 5-6 діб у разі блекаутів. Також деякі підстанції були прикриті від ворожих ударів відповідно до стандартів, які надавали і військові, і Укренерго.

"Тобто ми постійно над цим працюємо, готуємося і навіть останні наради проходять над тим, щоб далі-далі закривати ці об'єкти. Тому що ворог показує, коли морози підступно б'є саме туди, де може бути дуже боляче нашим людям. Лютий місяць цього року не виключення, коли в нас 100 тисяч абонентів було без світла. В нас один мікрорайон був повністю дві доби. Навіть була злита вода з запалювальної системи для того, щоб не розморозити відповідні батареї, труби і спасти всю систему",— каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер такж додав, що підготовку до наступного опалювального сезону було розпочато одразу після завершення минулого.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що тариф на тепло можуть підвищити. А також про те, що думають одесити про подорожчання комуналки.

 

Одеса Новини Одеси опалення війна в Україні Олег Кіпер
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації