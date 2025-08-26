На Одещині надійно підготувалися до опалювального сезону - яким чином

Роботи на мережах теплопостачання. Фото ілюстративне: kyivcity.gov.ua

На теперішній час Одещина вже майже готова до наступного опалювального сезону, оскільку роботу було розпочато заздалегідь. Також враховано досвід минулих років, тому частину електропідстанцій надійно захистили від ворожих дронів.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Опалювальний сезон

На теперішній момент Одещина готова до наступного опалювального сезону приблизно на 75%. Крім того, всі заклади медицини та освіти забезпечені генераторами на 100%, завдяки чому вони можуть автономно працювати протягом 5-6 діб у разі блекаутів. Також деякі підстанції були прикриті від ворожих ударів відповідно до стандартів, які надавали і військові, і Укренерго.

"Тобто ми постійно над цим працюємо, готуємося і навіть останні наради проходять над тим, щоб далі-далі закривати ці об'єкти. Тому що ворог показує, коли морози підступно б'є саме туди, де може бути дуже боляче нашим людям. Лютий місяць цього року не виключення, коли в нас 100 тисяч абонентів було без світла. В нас один мікрорайон був повністю дві доби. Навіть була злита вода з запалювальної системи для того, щоб не розморозити відповідні батареї, труби і спасти всю систему",— каже очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Олег Кіпер такж додав, що підготовку до наступного опалювального сезону було розпочато одразу після завершення минулого.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що тариф на тепло можуть підвищити. А також про те, що думають одесити про подорожчання комуналки.