Главная Одесса Отопительный сезон — насколько готова Одесская область

Отопительный сезон — насколько готова Одесская область

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 09:33
В Одесской области надежно подготовились к отопительному сезону - каким образом
Работы на сетях теплоснабжения. Фото иллюстративное: kyivcity.gov.ua

В настоящее время Одесская область уже почти готова к следующему отопительному сезону, поскольку работа была начата заранее. Также учтён опыт прошлых лет, поэтому часть электроподстанций надёжно защитили от вражеских дронов.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE.

Читайте также:

Отопительный сезон

На данный момент Одесская область готова к следующему отопительному сезону примерно на 75%. Кроме того, все учреждения медицины и образования обеспечены генераторами на 100%, благодаря чему они могут автономно работать в течение 5-6 суток в случае блэкаутов. Также некоторые подстанции были прикрыты от вражеских ударов в соответствии со стандартами, которые предоставляли и военные, и Укрэнерго.

"То есть мы постоянно над этим работаем, готовимся и даже последние совещания проходят над тем, чтобы дальше-дальше закрывать эти объекты. Потому что враг показывает, когда морозы коварно бьет именно туда, где может быть очень больно нашим людям. Февраль месяц этого года не исключение, когда у нас 100 тысяч абонентов было без света. У нас один микрорайон был полностью двое суток. Даже была слита вода из отопительной системы для того, чтобы не разморозить соответствующие батареи, трубы и спасти всю систему",— говорит глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Олег Кипер также добавил, что подготовка к следующему отопительному сезону была начата сразу после завершения прошлого.

Напомним, недавно мы писали о том, что тариф на тепло могут повысить. А также о том, что думают одесситы о подорожании коммуналки.

Одесса Новости Одессы отопление война в Украине Олег Кипер
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
