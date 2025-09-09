Долги за коммунальные услуги в Украине — нужно ли наказывать должников, мнения одесситов

Человек подсчитывает выплаты за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

По последним статистическим данным, жители Одесской области задолжали за коммунальные услуги более миллиарда гривен. Больше всего долгов накопилось за содержание многоквартирных домов и водоснабжение. При этом реальные цифры могут быть еще больше, ведь в статистике не учтены долги за газ, тепло и электроэнергию.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, как они видят решение дилеммы с должниками по коммуналке.

Счета за коммуналку

Одесситы считают что, стоит отличать должников по коммуналке, которые действительно оказались в затруднительном положении, от тех, кто умышленно уклоняется от платежей. Именно для этого нужны специальные механизмы проверки. Это могли бы быть независимые институции, которые бы внимательно изучали ситуации и принимали справедливые решения. Ведь наказывать одинаково пенсионера и состоятельного бизнесмена было бы несправедливо.

"Мне кажется, что надо рассматривать каждую ситуацию отдельно. Все зависит от того, чего человек не платит. Если он это делает сознательно, то, а уж если, наказывать надо. Но надо, видимо, создавать какие-то органы, институты, которые будут рассматривать отдельно. Чтобы с ними бороться надо арестовывать имущество", — считает Татьяна.

Одесситка Татьяна о коммуналке. Фото: Новини.LIVE

Другие респонденты подходят к проблеме с позиции общих правил жизни в обществе. Они считают: если человек пользуется определенными благами, он должен оплачивать их стоимость. При этом важно, чтобы государство и бизнес создавали условия для заработка, ведь без этого карательные меры будут только давить на граждан.

"Здесь на земле есть такие правила. Если ты имеешь дом, и ты живешь в этой стране, то нужно выполнять правила. А власти надо помогать людям заработать эти деньги, а не сделать какие-то законы, которые не дают предпринимателям или другим людям заработать, дать свободу и поддержку", — отмечает Елена.

Местная жительница Елена о должниках. Фото: Новини.LIVE

Как наказывать должников

Есть и те, кто чувствует растерянность перед таким сложным вопросом. Ведь каждая история долга уникальна — за ней стоит реальная жизнь людей. Такая неопределенность отражает и общее состояние общества, уставшего от кризиса и непредсказуемости. Часто украинцы просто не хотят брать на себя роль судьи в чужих финансовых проблемах.

"Видимо, от ситуации зависит. У каждого человека своя. Я не знаю", — рассуждает Галина.

Одесситка Галина о наказании должников. Фото: Новини.LIVE

Часть опрошенных, наоборот, считает долги прежде всего вопросом ответственности. Они отмечают, что в стране существует судебная система, и именно она должна принимать решения. Такой подход отражает стремление к цивилизованному решению проблем, без самосуда или популистских заявлений. Люди хотят видеть понятные механизмы, которые будут работать для всех одинаково.

"Считаю, что надо наказывать должников, потому что это ответственность. У нас есть судебная система, которая должна это решать", — подчеркивает Виктория.

Местная жительница Виктория о том, как нужно наказывать должников. Фото: Новини.LIVE

Долги у пенсионеров

Пенсионеры или малообеспеченные семьи часто физически не имеют возможности оплачивать счета. Но если состоятельные люди принципиально игнорируют платежки, это уже вызывает возмущение. Здесь появляется требование справедливости, которая основывается не на формальных правилах, а на элементарном ощущении равенства.

"Некоторые не могут платить, пенсионеры например. А если человек не пенсионерка, полностью здоров, но принципиально не хочет платить. Надо наказывать, если он ездит на последней модели Мерседеса, одет в брендовую одежду, тогда можно наказывать. По закону военного времени", — объясняет Ольга с семьей.

Одесситка Ольга с семьей о коммуналке. Фото: Новини.LIVE

Есть и более радикальные предложения, касающиеся практических методов борьбы с долгами. Некоторые считают, что государство должно вводить финансовые санкции, например блокировку банковских карточек. Это выглядит менее жестко, чем арест имущества, но в то же время действенно.

"Наверное, надо их наказывать. Карточки блокировать, я так думаю. Но если арестовывать имущество уже слишком, а карты надо", — считает Елена.

Туристка Елена о блокировке карточек. Фото: Новини.LIVE

Одесситы не имеют единого ответа на вопрос наказания должников за коммуналку. Кто-то выступает за строгость и финансовые санкции, кто-то за индивидуальный подход и сострадание. Но все сходятся в одном: система должна быть справедливой, чтобы отличать тех, кто не может, от тех, кто просто не хочет платить. В этом и заключается главный вызов для государства во время войны.

