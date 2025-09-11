Свет в Одессе 12 сентября: отключений электроэнергии не будет

Мужчина с женщиной гуляют по ночной Одессе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на постоянные российские обстрелы, украинская энергетика выдерживает нагрузки. Поэтому завтра, 12 сентября, в Одессе не будут выключать свет потребителям.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

Потребление электроэнергии снижается. По состоянию на утро понедельника оно было меньше на 4,1%, чем в это время предыдущего рабочего дня в пятницу. В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

