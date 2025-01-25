Графіки відключення світла на 26 січня в Одесі та області

Будинки в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 26 січня, погодинних відключень світла в Одесі та області не планують. Проте ситуація в енергосистемі може змінитися, і в разі потреби графіки обмежень для її стабілізації будуть опубліковані заздалегідь.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

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