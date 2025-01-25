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Графіки відключення світла в Одесі — прогноз на неділю

25 січня 2025 20:44
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки відключення світла на 26 січня в Одесі та області
Будинки в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У неділю, 26 січня, погодинних відключень світла в Одесі та області не планують. Проте ситуація в енергосистемі може змінитися, і в разі потреби графіки обмежень для її стабілізації будуть опубліковані заздалегідь.

Такий висновок можна зробити з того, що ані Укренерго, ані ДТЕК не опублікували дані про обмеження.

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Де дізнатися графіки

Якщо відключення все ж таки введуть, то перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одеського регіону з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Як дізнатися час відновлення світла

Час відновлення світла можна дізнатися за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, як одеситам отримати пенсію у розмірі 10 тис. гривень. Також повідомляли про те, хто з бійців ЗСУ отримає пенсії. Але є нюанси для кожної категорії військовослужбовців.

Одеса Одеська область електропостачання Новини Одеси світло графіки відключень світла

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