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Графики отключения света в Одессе — прогноз на воскресенье

25 января 2025 20:44
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графики отключения света на 26 января в Одессе и области
Дома в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новости.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В воскресенье, 26 января, почасовых отключений света в Одессе и области не планируют. Однако ситуация в энергосистеме может измениться, и в случае необходимости графики ограничений для ее стабилизации будут опубликованы заранее.

Такой вывод можно сделать из того, что ни Укрэнерго, ни ДТЭК не опубликовали данные об ограничениях.

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Где узнать графики

Если отключения все же введут, то проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесского региона с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Как узнать время возобновления света

Время восстановления света можно узнать с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, как одесситам получить пенсию в размере 10 тыс. гривен. Также сообщали о том, кто из бойцов ВСУ получит пенсии. Но есть нюансы для каждой категории военнослужащих.

Одесса Одесская область электроснабжение Новости Одессы свет графики отключений света

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