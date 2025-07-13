Світло в Одесі 14 липня: чи є графіки

Графіки відключення світла в Одесі — прогнози на понеділок
Після масованих атак російських окупантів на енергетичну інфраструктуру, Одеса, як і інші великі міста, залишається під загрозою вимкнення світла. Попри це вмісті та області у понеділок, 14 липня, обійдеться без графіків відключень.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми писали, чому влітку можливі відключення електрики. Також повідомляли, що попри війну, українська енергосистема — одна з найстійкіших у світі.
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