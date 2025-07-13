Відключення світла в Одесі 13 липня: список адрес

Неділя без світла — кому в Одесі відключили електропостачання
Сьогодні, 13 липня, в кількох районах Одеси та передмістя будуть планові відключення електроенергії. Роботи проводить Північний РЕМ. Світло зникне на понад 30 вулицях і провулках. Відновлення живлення заплановане до 17:00.
Про це у неділю, 13 липня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
Північний РЕМ — світла не буде до 17:00:
- вул. Четверта, 33, 37-58а
- вул. Агрономічна
- вул. Біляївська, 1-9
- вул. Бродська, 1-Б
- вул. Грушевського Михайла, 39/3, 39/3/4, 39/3/5
- вул. Кільцева, 1-12
- вул. Котляревського, 12б
- вул. Кругова
- вул. Крушельницького, 1–37
- вул. Міхновського Миколи
- вул. Болобочана, 1-44
- вул. Молодіжна, 1-49
- вул. Тарутинська, 1-11
- вул. Хуторська
- вул. Цебриковська, 1-13а
- пров. Агрономічний, 1-8а
- пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б
- пров. Кілевий, 1-9а
- пров. Круговий, 1а-13
- пров. Крушельницької, 1-5а
- пров. Мастерській, 1-11
- пров. Новий, 1-14а
- пров. Оранжерейний, 1-32
- пров. Петра Калнишевського, 1-10
- пров. Шахтинський
- пров. Шебелинський, 13-27
Також, у ДТЕК повідомляють, що частина жителів Пересипського району міста та Одеського району залишилися без електропостачання через локальну аварію в мережі.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі не планують залучати графіки відключення світла. Також ми писали, на скільки в Україні можуть підвищити вартість електроенергії для побутових споживачів.
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