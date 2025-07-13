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Головна Одеса Неділя без світла — кому в Одесі відключили електропостачання

Неділя без світла — кому в Одесі відключили електропостачання

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 09:40
Відключення світла в Одесі 13 липня: список адрес
Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 13 липня, в кількох районах Одеси та передмістя будуть планові відключення електроенергії. Роботи проводить Північний РЕМ. Світло зникне на понад 30 вулицях і провулках. Відновлення живлення заплановане до 17:00.

Про це у неділю, 13 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Неділя без світла — кому в Одесі відключили електропостачання - фото 1
Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Північний РЕМ — світла не буде до 17:00:

  • вул. Четверта, 33, 37-58а
  • вул. Агрономічна
  • вул. Біляївська, 1-9
  • вул. Бродська, 1-Б
  • вул. Грушевського Михайла, 39/3, 39/3/4, 39/3/5
  • вул. Кільцева, 1-12
  • вул. Котляревського, 12б
  • вул. Кругова
  • вул. Крушельницького, 1–37
  • вул. Міхновського Миколи
  • вул. Болобочана, 1-44
  • вул. Молодіжна, 1-49
  • вул. Тарутинська, 1-11
  • вул. Хуторська
  • вул. Цебриковська, 1-13а
  • пров. Агрономічний, 1-8а
  • пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б
  • пров. Кілевий, 1-9а
  • пров. Круговий, 1а-13
  • пров. Крушельницької, 1-5а
  • пров. Мастерській, 1-11
  • пров. Новий, 1-14а
  • пров. Оранжерейний, 1-32
  • пров. Петра Калнишевського, 1-10
  • пров. Шахтинський
  • пров. Шебелинський, 13-27

Також, у ДТЕК повідомляють, що частина жителів Пересипського району міста та Одеського району залишилися без електропостачання через локальну аварію в мережі. 

Неділя без світла — кому в Одесі відключили електропостачання - фото 2
Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не планують залучати графіки відключення світла. Також ми писали, на скільки в Україні можуть підвищити вартість електроенергії для побутових споживачів. 

Одеса ремонт Новини Одеси ДТЕК відключення світла світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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