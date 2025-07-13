Відключення світла в Одесі 13 липня: список адрес

Енергетики лагодять мережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 13 липня, в кількох районах Одеси та передмістя будуть планові відключення електроенергії. Роботи проводить Північний РЕМ. Світло зникне на понад 30 вулицях і провулках. Відновлення живлення заплановане до 17:00.

Про це у неділю, 13 липня, повідомили в Одеській міській раді.

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Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Північний РЕМ — світла не буде до 17:00:

вул. Четверта, 33, 37-58а

вул. Агрономічна

вул. Біляївська, 1-9

вул. Бродська, 1-Б

вул. Грушевського Михайла, 39/3, 39/3/4, 39/3/5

вул. Кільцева, 1-12

вул. Котляревського, 12б

вул. Кругова

вул. Крушельницького, 1–37

вул. Міхновського Миколи

вул. Болобочана, 1-44

вул. Молодіжна, 1-49

вул. Тарутинська, 1-11

вул. Хуторська

вул. Цебриковська, 1-13а

пров. Агрономічний, 1-8а

пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б

пров. Кілевий, 1-9а

пров. Круговий, 1а-13

пров. Крушельницької, 1-5а

пров. Мастерській, 1-11

пров. Новий, 1-14а

пров. Оранжерейний, 1-32

пров. Петра Калнишевського, 1-10

пров. Шахтинський

пров. Шебелинський, 13-27

Також, у ДТЕК повідомляють, що частина жителів Пересипського району міста та Одеського району залишилися без електропостачання через локальну аварію в мережі.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі не планують залучати графіки відключення світла. Також ми писали, на скільки в Україні можуть підвищити вартість електроенергії для побутових споживачів.