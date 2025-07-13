Отключение света в Одессе 13 июля: список адресов

Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 13 июля, в нескольких районах Одессы и пригорода будут плановые отключения электроэнергии. Работы проводит Северный РЭС. Свет исчезнет более чем на 30 улицах и переулках. Восстановление питания запланировано до 17:00.

Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Северный РЭС — света не будет до 17:00:

ул. Четвертая, 33, 37-58а

ул. Агрономическая

Беляевская, 1-9

ул. Бродская, 1-Б

ул. Грушевского Михаила, 39/3, 39/3/4, 39/3/5

ул. Кольцевая, 1-12

ул. Котляревского, 12б

ул. Круговая

ул. Крушельницкого, 1-37

ул. Михновского Николая

ул. Болобочана, 1-44

ул. Молодежная, 1-49

ул. Тарутинская, 1-11

ул. Хуторская

ул. Цебриковская, 1-13а

переулок Агрономический, 1-8а

пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б

переулок Килевый, 1-9а

переулок Круговой, 1а-13

переулок. Крушельницкой, 1-5а

переулок Мастерской, 1-11

переулок. Новый, 1-14а

переулок Оранжерейный, 1-32

переулок. Петра Калнышевского, 1-10

переулок Шахтинский

переулок Шебелинский, 13-27

Также, в ДТЭК сообщают, что часть жителей Пересыпского района города и Одесского района остались без электроснабжения из-за локальной аварии в сети.

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не планируют задействовать графики отключения света. Также мы писали, на сколько в Украине могут повысить стоимость электроэнергии для бытовых потребителей.