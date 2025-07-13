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Главная Одесса Воскресенье без света — кому в Одессе отключили электроснабжение

Воскресенье без света — кому в Одессе отключили электроснабжение

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 09:40
Отключение света в Одессе 13 июля: список адресов
Энергетики чинят сети. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 13 июля, в нескольких районах Одессы и пригорода будут плановые отключения электроэнергии. Работы проводит Северный РЭС. Свет исчезнет более чем на 30 улицах и переулках. Восстановление питания запланировано до 17:00.

Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в Одесском городском совете.

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Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Северный РЭС — света не будет до 17:00:

  • ул. Четвертая, 33, 37-58а
  • ул. Агрономическая
  • Беляевская, 1-9
  • ул. Бродская, 1-Б
  • ул. Грушевского Михаила, 39/3, 39/3/4, 39/3/5
  • ул. Кольцевая, 1-12
  • ул. Котляревского, 12б
  • ул. Круговая
  • ул. Крушельницкого, 1-37
  • ул. Михновского Николая
  • ул. Болобочана, 1-44
  • ул. Молодежная, 1-49
  • ул. Тарутинская, 1-11
  • ул. Хуторская
  • ул. Цебриковская, 1-13а
  • переулок Агрономический, 1-8а
  • пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б
  • переулок Килевый, 1-9а
  • переулок Круговой, 1а-13
  • переулок. Крушельницкой, 1-5а
  • переулок Мастерской, 1-11
  • переулок. Новый, 1-14а
  • переулок Оранжерейный, 1-32
  • переулок. Петра Калнышевского, 1-10
  • переулок Шахтинский
  • переулок Шебелинский, 13-27

Также, в ДТЭК сообщают, что часть жителей Пересыпского района города и Одесского района остались без электроснабжения из-за локальной аварии в сети.

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Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с ДТЭК

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня в Одессе не планируют задействовать графики отключения света. Также мы писали, на сколько в Украине могут повысить стоимость электроэнергии для бытовых потребителей.

Одесса ремонт Новости Одессы ДТЭК отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
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