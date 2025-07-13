Отключение света в Одессе 13 июля: список адресов

Воскресенье без света — кому в Одессе отключили электроснабжение
Сегодня, 13 июля, в нескольких районах Одессы и пригорода будут плановые отключения электроэнергии. Работы проводит Северный РЭС. Свет исчезнет более чем на 30 улицах и переулках. Восстановление питания запланировано до 17:00.
Об этом в воскресенье, 13 июля, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Северный РЭС — света не будет до 17:00:
- ул. Четвертая, 33, 37-58а
- ул. Агрономическая
- Беляевская, 1-9
- ул. Бродская, 1-Б
- ул. Грушевского Михаила, 39/3, 39/3/4, 39/3/5
- ул. Кольцевая, 1-12
- ул. Котляревского, 12б
- ул. Круговая
- ул. Крушельницкого, 1-37
- ул. Михновского Николая
- ул. Болобочана, 1-44
- ул. Молодежная, 1-49
- ул. Тарутинская, 1-11
- ул. Хуторская
- ул. Цебриковская, 1-13а
- переулок Агрономический, 1-8а
- пер. Гинзбург Людмилы, 1-12Б
- переулок Килевый, 1-9а
- переулок Круговой, 1а-13
- переулок. Крушельницкой, 1-5а
- переулок Мастерской, 1-11
- переулок. Новый, 1-14а
- переулок Оранжерейный, 1-32
- переулок. Петра Калнышевского, 1-10
- переулок Шахтинский
- переулок Шебелинский, 13-27
Также, в ДТЭК сообщают, что часть жителей Пересыпского района города и Одесского района остались без электроснабжения из-за локальной аварии в сети.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, сегодня в Одессе не планируют задействовать графики отключения света. Также мы писали, на сколько в Украине могут повысить стоимость электроэнергии для бытовых потребителей.
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