Свет в Одессе 14 июля: есть ли графики

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

После массированных атак российских оккупантов на энергетическую инфраструктуру, Одесса, как и другие крупные города, остается под угрозой отключения света. Несмотря на это в городе и области в понедельник, 14 июля, обойдется без графиков отключений.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

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Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, почему летом возможны отключения электричества. Также сообщали, что несмотря на войну, украинская энергосистема — одна из самых устойчивых в мире.