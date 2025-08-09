Графіки світла в Одесі на 10 серпня: чого очікувати

Графіки відключення світла в Одесі — прогнози на завтра
Попри масштабні пошкодження внаслідок російських обстрілів, енергосистема України продовжує відновлюватись. Завтра, 10 серпня, в Одесі та області не заплановано погодинних відключень світла.
Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Як дізнатися час відновлення електроенергії
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, в Україні встановили новий показник номінальної напруги, який відповідає стандартам ЄС. Також ми писали, що у ДТЕК назвали дозволений рівень споживання електроенергії.
