Графіки світла в Одесі на 10 серпня: чого очікувати

Будинок в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Попри масштабні пошкодження внаслідок російських обстрілів, енергосистема України продовжує відновлюватись. Завтра, 10 серпня, в Одесі та області не заплановано погодинних відключень світла.

Про це свідчить відсутність офіційних повідомлень від Укренерго та ДТЕК.

Реклама

Читайте також:

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують: якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, в Україні встановили новий показник номінальної напруги, який відповідає стандартам ЄС. Також ми писали, що у ДТЕК назвали дозволений рівень споживання електроенергії.