Графики света в Одессе на 10 августа: чего ожидать

Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Несмотря на масштабные повреждения в результате российских обстрелов, энергосистема Украины продолжает восстанавливаться. Завтра, 10 августа, в Одессе и области не запланировано почасовых отключений света.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают: если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, в Украине установили новый показатель номинального напряжения, который соответствует стандартам ЕС. Также мы писали, что в ДТЭК назвали разрешенный уровень потребления электроэнергии.