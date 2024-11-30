Відключення світла в Одесі завтра, 1 грудня

Графіки відключення світла в Одесі та області на завтра
Завтра, 1 грудня, на Одещині передбачені стабілізаційні відключення світла через пошкодження енергообʼєктів під час останньої масованої ракетно-дронової атаки. Графіки передбачають розділення споживачів на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.
Про це у суботу, 30 листопада, повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".
Графік відключень світла на 1 грудня
У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.
1 група: світло буде весь день.
2 група: відключення з 19:00 до 23:00.
3 група: світло буде весь день.
4 група: відключення з 13:00 до 17:00.
5 група: світло буде весь день.
6 група: відключення з 16:00 до 20:00.
Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.
Де дізнатися графіки
Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Viber;
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Нагадаємо, ми писали, які будуть тарифи на світло та газ з 1 грудня. Також ми писали як і коли варто передавати показники лічильників, щоб не нарахували зайвого.
Читайте Новини.LIVE!