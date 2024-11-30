Відключення світла в Одесі завтра, 1 грудня

Дівчинка навчається при свічці. Фото: Новини.LIVE

Завтра, 1 грудня, на Одещині передбачені стабілізаційні відключення світла через пошкодження енергообʼєктів під час останньої масованої ракетно-дронової атаки. Графіки передбачають розділення споживачів на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це у суботу, 30 листопада, повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 1 грудня

У ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: світло буде весь день.

2 група: відключення з 19:00 до 23:00.

3 група: світло буде весь день.

4 група: відключення з 13:00 до 17:00.

5 група: світло буде весь день.

6 група: відключення з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Viber;

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, які будуть тарифи на світло та газ з 1 грудня. Також ми писали як і коли варто передавати показники лічильників, щоб не нарахували зайвого.