Отключение света в Одессе завтра, 1 декабря

Графики отключения света в Одессе и области на завтра
Завтра, 1 декабря, в Одесской области предусмотрены стабилизационные отключения света из-за повреждений энергообъектов во время последней массированной ракетно-дроновой атаки. Графики предусматривают разделение потребителей на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.
Об этом в субботу, 30 ноября, сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
График отключения света на 1 декабря
В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.
1 группа: свет будет весь день.
2 группа: отключение с 19:00 до 23:00.
3 группа: свет будет весь день.
4 группа: отключение с 13:00 до 17:00.
5 группа: свет будет весь день.
6 группа: отключение с 16:00 до 20:00.
Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы писали, какие будут тарифы на свет и газ с 1 декабря. Также мы писали, как и когда следует передавать показатели счетчиков, чтобы не насчитали лишнее.
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