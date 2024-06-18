Графіки відключень світла на Одещині зжмінились - як саме

Зміни у графіках відключень на Одещині. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 18 червня, в Одеській області обмеження світла почнуть діяти пізніше — з 15:00. Це стало можливим завдяки активній та стабільній роботі сонячних електростанцій.

Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".

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18 червня з 10:00 до 15:00 стабілізаційні відключення світла скасовані. А ось із 15:00 та до 24:00 споживання вже буде обмежуватись за графіками. Перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитись із графіком можна за посиланням.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, що сьогодні енергетики проводять ремонтні роботи на мережах Одеси — тому у деяких містян електроенергії не буде до 20:00. З переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.

Також ми писали, що довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.