Графіки відключень світла на Одещині зжмінились - як саме

Графіки змінилися — коли вимикатимуть світло одеситам
Сьогодні, 18 червня, в Одеській області обмеження світла почнуть діяти пізніше — з 15:00. Це стало можливим завдяки активній та стабільній роботі сонячних електростанцій.
Про це повідомили у пресслужбі НЕК "Укренерго".
18 червня з 10:00 до 15:00 стабілізаційні відключення світла скасовані. А ось із 15:00 та до 24:00 споживання вже буде обмежуватись за графіками. Перевірити інформацію щодо електропостачання та ознайомитись із графіком можна за посиланням.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, що сьогодні енергетики проводять ремонтні роботи на мережах Одеси — тому у деяких містян електроенергії не буде до 20:00. З переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.
Також ми писали, що довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.
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