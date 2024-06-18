Адреси планових відключень світла в Одесі на 18 червня

Хто з одеситів залишився без світла на цілий день — адреси
Сьогодні, 18 червня, в Одеській області протягом цілої доби триватимуть стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у деяких одеситів електроенергії не буде до 20:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла через ремонт
Центральний РЕМ:
- Дюковська, 5;
- Мечникова, 2/1;
- Пішонівська, 22 — 45;
- Розумовського, 28 — 58;
- Скісна, 78 а,б;
- пл. Михайлівська, 12/14;
- пров. Мусіна, 2, 4.
Роботи до 17:00.
- Малішевського (Гастелло), 54 — 167;
- Гранатна, 28 — 54;
- Дубова, 1 — 31;
- Профспілкова, 2 — 34;
- Пшенична, 7 — 24;
- Радісна, 32 — 54;
- Святослава Ріхтера, 35 — 65, 110 — 124;
- Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;
- Туристська, 20 — 46;
- Центральний Аеропорт, 1 — 15, 23;
- пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;
- пров. 3-й Кипарисний, 1 — 4;
- пров. Джутовий, 1 — 10;
- пров. Конструкторський, 1 — 11;
- Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1 — 12;
- пров. Радіальний, 1 — 12.
Роботи до 19:00.
Південний РЕМ:
- Симоненка, 62;
- просп. Свободи, 52.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про ситуацію з електроенергією на Одещині
Ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.
Своєю чергою Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.
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