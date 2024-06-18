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Хто з одеситів залишився без світла на цілий день — адреси

18 червня 2024 09:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Адреси планових відключень світла в Одесі на 18 червня
В Одесі тисячі містян залишились без світла у вівторок. Ілюстративне фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 18 червня, в Одеській області протягом цілої доби триватимуть стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у деяких одеситів електроенергії не буде до 20:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла через ремонт

Центральний РЕМ:  

  • Дюковська, 5;  
  • Мечникова, 2/1;  
  • Пішонівська, 22 — 45;  
  • Розумовського, 28 — 58;  
  • Скісна, 78 а,б;  
  • пл. Михайлівська, 12/14;  
  • пров. Мусіна, 2, 4.  
    Роботи до 17:00.  
  • Малішевського (Гастелло), 54 — 167;  
  • Гранатна, 28 — 54;  
  • Дубова, 1 — 31;  
  • Профспілкова, 2 — 34;  
  • Пшенична, 7 — 24;  
  • Радісна, 32 — 54;  
  • Святослава Ріхтера, 35 — 65, 110 — 124;  
  • Олександра Білостінного (Трудових Резервів), 1 — 10;  
  • Туристська, 20 — 46;  
  • Центральний Аеропорт, 1 — 15, 23;  
  • пров. 1-й Кипарисний, 2, 4;  
  • пров. 3-й Кипарисний, 1 — 4;  
  • пров. Джутовий, 1 — 10;  
  • пров. Конструкторський, 1 — 11;  
  • Литавровий провулок (пров. Москвіна), 1 — 12;  
  • пров. Радіальний, 1 — 12.  
    Роботи до 19:00.  

Південний РЕМ:  

  • Симоненка, 62;  
  • просп. Свободи, 52.  
    Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про ситуацію з електроенергією на Одещині

Ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

Своєю чергою Одещина працює з міжнародними партнерами у галузі енергетики. Так, Туреччина може допомогти регіону та розмістити у портах Одеси, Южного та Ізмаїла кораблі з потужністю 250 мегаватів.

комунальні послуги
Одеса
електроенергія
електропостачання
Одеська область
енергосистема
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