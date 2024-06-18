Адреса плановых отключений света в Одессе на 18 июня

В Одессе тысячи горожан остались без света во вторник. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 18 июня, в Одесской области в течение суток будут продолжаться стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях — поэтому у некоторых одесситов электроэнергии не будет до 20:00, однако время восстановления может меняться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света из-за ремонта

Центральный РЭС:

Дюковская, 5;

Мечникова, 2/1;

Пишоновская, 22 — 45;

Разумовского, 28 — 58;

Косвенная, 78 а,б;

пл. Михайловская, 12/14;

пер. Мусино, 2, 4.

Работы до 17:00.

Малишевского (Гастелло), 54 — 167;

Гранатная, 28 — 54;

Дубовая, 1 — 31;

Профсоюзная, 2 — 34;

Пшеничная, 7 — 24;

Радостная, 32 — 54;

Святослава Рихтера, 35 — 65, 110 — 124;

Александра Белостенного (Трудовых Резервов), 1 — 10;

Туристская, 20 — 46;

Центральный Аэропорт, 1 — 15, 23;

пер. 1-й Кипарисный, 2, 4;

пер. 3-й Кипарисный, 1 — 4;

пер. Джутовой, 1 — 10;

пер. Конструкторский, 1 — 11;

Литавровый переулок (пер. Москвина), 1 — 12;

пер. Радиальный, 1 — 12.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

Симоненко, 62;

просп. Свободы, 52.

Работы до 20:00.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о ситуации с электроэнергией в Одесской области

Мы писали, что из-за нехватки мощностей в электроэнергии в населенных пунктах Одесской области сложилась критическая ситуация со светом. Местные жители могут быть отключены от электроснабжения до 20 часов в сутки.

В свою очередь Одесчина работает с международными партнерами в области энергетики. Турция может помочь региону и разместить в портах Одессы, Южного и Измаила корабли с мощностью 250 мегаватт.