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Графики изменились — когда будут выключать свет одесситам

18 июня 2024 11:10
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Графики отключений света в Одесской области изменились - как именно
Изменения в графиках отключений в Одесской области. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 18 июня, в Одесской области ограничения света начнут действовать позже — с 15:00. Это стало возможным благодаря активной и стабильной работе солнечных электростанций.

Об этом сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

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Как изменились графики 18 июня. Фото: Укрэнерго

18 июня, с 10:00 до 15:00, стабилизационные отключения света отменены. А вот с 15:00 до 24:00 потребление уже будет ограничиваться по графикам. Проверить информацию о электроснабжении и ознакомиться с графиком можно по ссылке.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, что сегодня энергетики проводят ремонтные работы на сетях Одессы, поэтому у некоторых горожан электроэнергии не будет до 20:00. Со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.

Также мы писали, что долговременные блекауты в Украине еще впереди. Самая тяжелая ситуация в украинской энергосистеме ожидается в середине лета этого года.

коммунальные услуги
Новости Одессы
Укрэнерго
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