Україна
Граната як аргумент у суперечці — подробиці вибуху в Одесі

Граната як аргумент у суперечці — подробиці вибуху в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 14:10
Вибухи в одеській квартирі під час сімейної сварки
Поліцейська на місці вибуху. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Вчора, у Пересипському районі Одеси, в одному із будинків прогриміли вибухи. Сімейна сварка перетворилася у криваві розбірки. Попередньо відомо, що чоловік використав два боєприпаси, схожі на гранати. Поліція відкрила кілька кримінальних проваджень і з’ясовує всі обставини.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Читайте також:

Що сталося

Увечері 3 грудня жінка зателефонувала до поліції та повідомила про вибухи, що пролунали в квартирі багатоповерхового будинку на Пересипу. Коли слідчо-оперативна група прибула на місце, стало відомо, що подія почалася зі сварки між 34-річною одеситкою та її 44-річним чоловіком. За попередніми даними, під час конфлікту чоловік застосував два боєприпаси, ймовірно гранати. Обоє отримали травми та були госпіталізовані.

У квартирі працювали вибухотехніки, медики та рятувальники. Фахівці вилучили уламки та інші сліди, які направили на експертизу. За словами правоохоронців, попередня кваліфікація включає замах на умисне вбивство способом, небезпечним для життя багатьох людей, а також незаконне поводження з боєприпасами. Максимальне покарання за цими статтями — довічне ув’язнення.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці уточнюють, де чоловік міг отримати боєприпаси та чи був конфлікт раптовим, чи мав передумови.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в одній із багатоповерхівок Одеси пролунали гучні вибухи. Також ми писали, що у Харкові стався побутовий вибух — є жертви.

Одеса вибух граната Одеська область Новини Одеси постраждалі
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
