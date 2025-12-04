Взрывы в одесской квартире во время семейной ссоры

Полицейская на месте взрыва. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Вчера, в Пересыпском районе Одессы, в одном из домов прогремели взрывы. Семейная ссора превратилась в кровавые разборки. Предварительно известно, что мужчина использовал два боеприпаса, похожие на гранаты. Полиция открыла несколько уголовных производств и выясняет все обстоятельства.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Что произошло

Вечером 3 декабря женщина позвонила в полицию и сообщила о взрывах, прогремевших в квартире многоэтажного дома на Пересыпи. Когда следственно-оперативная группа прибыла на место, стало известно, что происшествие началось со ссоры между 34-летней одесситкой и ее 44-летним мужем. По предварительным данным, во время конфликта мужчина применил два боеприпаса, вероятно гранаты. Оба получили травмы и были госпитализированы.

В квартире работали взрывотехники, медики и спасатели. Специалисты изъяли обломки и другие следы, которые направили на экспертизу. По словам правоохранителей, предварительная квалификация включает покушение на умышленное убийство способом, опасным для жизни многих людей, а также незаконное обращение с боеприпасами. Максимальное наказание по этим статьям — пожизненное заключение.

Досудебное расследование продолжается. Правоохранители уточняют, где мужчина мог получить боеприпасы и был ли конфликт внезапным или имел предпосылки.

