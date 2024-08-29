Нардепи від Одещини у ВР: результати роботи

Пленарне засідання Верховної Ради України. Фото: rada.gov.ua/ О. Нестеренко.

За п'ять років роботи Верховної Ради IX скликання депутати з Одеської області подали понад тисячі законопроєктів, але майже не порушували питання регіону. Попри сумлінну працю, загалом експерти незадоволені роботою одеських нардепів.

Про це у четвер, 29 серпня, повідомили в Одеській обласній організації ВГО "Комітет виборців України".

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Діяльність одеських депутатів у Верховній Раді

За п'ять років роботи Верховної Ради IX скликання депутати від Одеської області подали майже 1500 законопроєктів, проте лише 28% з них були ухвалені. Найбільше законодавчих ініціатив подав Олексій Гончаренко, а за кількістю прийнятих проєктів лідирує Сергій Колебошин. Водночас депутати рідко порушували питання, що стосуються Одеської області у своїх запитах. Найактивнішим у цій сфері був Олександр Ткаченко, чиї запити упродовж останнього року роботи стосувалися саме регіону.

Кількість законопроєктів депутатів ВРУ від Одещини. Фото: ВГО "Комітет виборців України"

Звіти, виступи та витрати

Більшість одеських депутатів рідко виступали на пленарних засіданнях: 87% виступів належать Олексію Гончаренку та Миколі Скорику. Деякі депутати взагалі не виступали кілька років. Водночас лише шість з 13 депутатів регулярно звітують про свою роботу, а загальна сума зарплат, виплачених цим депутатам за 2019-2023 роки, становить 30,1 млн грн. Найбільше отримали Антон Кіссе (2,8 млн грн) і Микола Скорик (2,5 млн грн).

Відшкодування за житло депутатам ВРУ від Одещини. Фото: ВГО "Комітет виборців України"

Вісім депутатів отримали компенсацію за оренду житла або готельного номера на суму 7,4 млн грн. Попри те, що окремі депутати працювали сумлінно, експерти Одеського КВУ зазначають недостатню увагу до проблем регіону та публічної звітності перед виборцями.