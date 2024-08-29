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Деньги получали, а за регион не вспоминали — результаты работы одесских нардепов

29 августа 2024 14:52
Верзилова Єлизавета - редактор
Нардепы от Одесщины в ВР: результаты работы
Пленарное заседание Верховной Рады. Фото: rada.gov.ua/ А. Нестеренко.
Верзилова Єлизавета - редактор

За пять лет работы Верховной Рады IX созыва депутаты из Одесской области подали более тысячи законопроектов, но почти не поднимали вопроса региона. Несмотря на добросовестный труд, в целом эксперты недовольны работой одесских нардепов.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в Одесской областной организации ВОО "Комитет избирателей Украины".

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Депутаты ВР Украины от Одесской области. Фото: ВОО "Комитет избирателей Украины"

Деятельность одесских депутатов в Верховной Раде

За пять лет работы Верховной Рады IX созыва депутаты от Одесской области подали почти 1500 законопроектов, однако только 28% из них были приняты. Больше всего законодательных инициатив подал Алексей Гончаренко, а по количеству принятых проектов лидирует Сергей Колебошин. В то же время депутаты редко поднимали вопросы, касающиеся Одесской области в своих запросах. Самым активным в этой сфере был Александр Ткаченко, чьи запросы за последний год работы касались именно региона.

Законопроекты одесских нардепов
Количество законопроектов депутатов ВРУ от Одесской области. Фото: ВОО "Комитет избирателей Украины"

Отчеты, выступления и расходы

Большинство одесских депутатов редко выступали на пленарных заседаниях: 87% выступлений принадлежат Алексею Гончаренко и Николаю Скорику. Некоторые депутаты вообще не выступали несколько лет. В то же время, только шесть из 13 депутатов регулярно отчитываются о своей работе, а общая сумма зарплат, выплаченных этим депутатам за 2019-2023 годы, составляет 30,1 млн грн. Больше всего получили Антон Киссе (2,8 млн грн) и Николай Скорик (2,5 млн грн).

Компенсация на жилье одесских нардепов
Возмещение за жилье депутатам ВРУ от Одесской области. Фото: ВОО "Комитет избирателей Украины"

Восемь депутатов получили компенсацию за аренду жилья или гостиничного номера на сумму 7,4 млн грн. Несмотря на то, что некоторые депутаты работали добросовестно, эксперты Одесского КИУ отмечают недостаточное внимание к проблемам региона и публичной отчетности перед избирателями.

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