Приезжие грабители: в Одессе задержали двух мужчин

Тщательно планировали ограбление — в Одессе задержали туристов
В Одессе задержаны двое приезжих мужчин, которые ограбили местного жителя. Мужчины планировали свое преступление заранее, а в конце концов присвоили имущество на сумму более 50 тыс. грн, за что теперь могут попасть за решетку.
Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Детали преступления
Один из злоумышленников завязал онлайн-общение с 21-летним одесситом и договорился о встрече в безлюдном переулке. Там уже к ним присоединился второй подельник. Вместе они напали на новолуния, избили его и отобрали мобильный телефон стоимостью почти 50 тысяч гривен. После совершенного преступления мужчины скрылись с места происшествия.
На следующий день полиция установила личности подозреваемых и задержала их. Оказалось, что недавно они приехали в Одессу из других регионов и арендовали жилье в городе. При обыске у них был найден украденный телефон, приобщенный к делу как вещественное доказательство.
Что угрожает
Задержанным мужчинам предъявлено подозрение в совершении грабежа с использованием насилия по предварительному сговору, квалифицируемому по ч. 4 с.186 Уголовного кодекса Украины. Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей, и в настоящее время продолжается следствие.
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