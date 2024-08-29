Приезжие грабители: в Одессе задержали двух мужчин

В Одессе полицейские задержали двух грабителей. Фото: Нацполиция

В Одессе задержаны двое приезжих мужчин, которые ограбили местного жителя. Мужчины планировали свое преступление заранее, а в конце концов присвоили имущество на сумму более 50 тыс. грн, за что теперь могут попасть за решетку.

Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Один из злоумышленников завязал онлайн-общение с 21-летним одесситом и договорился о встрече в безлюдном переулке. Там уже к ним присоединился второй подельник. Вместе они напали на новолуния, избили его и отобрали мобильный телефон стоимостью почти 50 тысяч гривен. После совершенного преступления мужчины скрылись с места происшествия.

Полиция задержала грабителей в Одессе Фото: Нацполиция

На следующий день полиция установила личности подозреваемых и задержала их. Оказалось, что недавно они приехали в Одессу из других регионов и арендовали жилье в городе. При обыске у них был найден украденный телефон, приобщенный к делу как вещественное доказательство.

Один из задержанных в отделении полиции. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Задержанным мужчинам предъявлено подозрение в совершении грабежа с использованием насилия по предварительному сговору, квалифицируемому по ч. 4 с.186 Уголовного кодекса Украины. Это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Суд избрал для подозреваемых меру пресечения в виде содержания под стражей, и в настоящее время продолжается следствие.