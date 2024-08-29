Приїжджі грабіжники: в Одес затримали двох чоловіків

В Одесі поліцейські затримали двох грабіжників. Фото: Нацполіція

В Одесі затримали двох приїжджих чоловіків, які пограбували місцевого жителя. Чоловіки планували свій злочин заздалегідь, а зрештою привласнили майно на суму понад 50 тис. грн, за що тепер можуть потрапити за ґрати.

Про це у четвер, 29 серпня, повідомили у пресслужбі ГУНП в Одеській області.

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Деталі злочину

Один зі зловмисників зав’язав онлайн-спілкування з 21-річним одеситом і домовився про зустріч в безлюдному провулку. Там вже до них приєднався другий спільник. Разом вони напали на молодика, побили його та відібрали мобільний телефон вартістю майже 50 тисяч гривень. Після скоєного злочину чоловіки втекли з місця події.

Поліція затримала грабіжників в Одесі. Фото: Нацполіція

Наступного дня поліція встановила особи підозрюваних і затримала їх. Виявилося, що вони нещодавно приїхали до Одеси з інших регіонів та орендували житло в місті. При обшуку у них був знайдений вкрадений телефон, який долучили до справи як речовий доказ.

Один із затриманних у відділку поліції. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Затриманим чоловікам пред'явлено підозру у вчиненні грабежу з використанням насильства за попередньою змовою, що кваліфікується за ч. 4 с.186 Кримінального кодексу України. Цей злочин передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Суд обрав для підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, і наразі триває слідство.