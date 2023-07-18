Гроза та дощ: детальний прогноз погоди в Одесі на сьогодні
18 липня 2023 06:30
Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 18 липня, на Одесу насувається негода. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер південно-західний, у другій половині дня північно-західний, 7-12 м/с, під час грози шквал, 15-20 м/с.
- Температура вночі 21-23°С, вдень 30-32°С.
- Температура морської води 21-22°С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 65%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
- Вітер південно-західний, у другій половині дня північно-західний, 7-12 м/с, під час грози шквал, 15-20 м/с.
- Температура вночі 18-23°С, вдень 30-35°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
18 липня в Україні очікується тепла та спекотна погода. Однак деякі регіони можуть накрити короткочасні дощі та навіть грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.