Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 липня

Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 18 липня, на Одесу насувається негода. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний, у другій половині дня північно-західний, 7-12 м/с, під час грози шквал, 15-20 м/с.

Температура вночі 21-23°С, вдень 30-32°С.

Температура морської води 21-22°С.

Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.

Вологість — 65%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний, у другій половині дня північно-західний, 7-12 м/с, під час грози шквал, 15-20 м/с.

Температура вночі 18-23°С, вдень 30-35°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

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18 липня в Україні очікується тепла та спекотна погода. Однак деякі регіони можуть накрити короткочасні дощі та навіть грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.