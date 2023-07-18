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Гроза та дощ: детальний прогноз погоди в Одесі на сьогодні

18 липня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 18 липня
Жінка йде під парасолькою. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 18 липня, на Одесу насувається негода. Через шторм у Чорному морі посилюється мінна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів та прибиття до берега, а також їх дрейфування вздовж узбережжя.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер південно-західний, у другій половині дня північно-західний, 7-12 м/с, під час грози шквал, 15-20 м/с.
  • Температура вночі 21-23°С, вдень 30-32°С.
  • Температура морської води 21-22°С.
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 65%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, гроза.
  • Вітер південно-західний, у другій половині дня північно-західний, 7-12 м/с, під час грози шквал, 15-20 м/с.
  • Температура вночі 18-23°С, вдень 30-35°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Україні

18 липня в Україні очікується тепла та спекотна погода. Однак деякі регіони можуть накрити короткочасні дощі та навіть грози. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі

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