Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 18 июля.

Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 18 июля, в Одессу надвигается непогода. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 21-23°С, днем ​​30-32°С.

Температура морской воды 21-22°С.

Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.

Влажность — 65%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза.

Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал, 15-20 м/с.

Температура ночью 18-23°С, днем ​​30-35°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

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