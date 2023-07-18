Гроза и дождь: подробный прогноз погоды в Одессе на сегодня
18 июля 2023 06:30
Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 18 июля, в Одессу надвигается непогода. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью 21-23°С, днем 30-32°С.
- Температура морской воды 21-22°С.
- Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
- Влажность — 65%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза.
- Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал, 15-20 м/с.
- Температура ночью 18-23°С, днем 30-35°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Прогноз погоды в Украине
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