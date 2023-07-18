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Гроза и дождь: подробный прогноз погоды в Одессе на сегодня

18 июля 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 18 июля.
Женщина идет под зонтиком. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Сегодня, 18 июля, в Одессу надвигается непогода. Из-за шторма в Черном море усиливается минная опасность. Высокая вероятность срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал, 15-20 м/с.
  • Температура ночью 21-23°С, днем ​​30-32°С.
  • Температура морской воды 21-22°С.
  • Атмосферное давление — 763 мм рт. ст.
  • Влажность — 65%.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без осадков, днем ​​кратковременный дождь, гроза.
  • Ветер юго-западный, во второй половине дня северо-западный, 7-12 м/с, при грозе шквал, 15-20 м/с.
  • Температура ночью 18-23°С, днем ​​30-35°С.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

18 июля в Украине ожидается теплая и жаркая погода. Однако некоторые регионы могут накрыть кратковременные дожди и даже грозы. Подробный прогноз погоды читайте в материале.

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