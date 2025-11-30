Погода в Одесі 1 грудня: хмарно та волого, до +9 °C

Дівчина йде під парасолею. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 1 грудня, в Одесі пануватиме хмарна та волога погода з дощами протягом доби. Температура майже не змінюватиметься — місто проведе день у межах +8…+9 °C. Опадів у вигляді снігу, поки не прогнозується.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Погода в Одесі у понеділок

Вночі температура триматиметься на рівні +8 °C, але через вітер і високу вологість відчуватиметься як +7 °C. Імовірність опадів становитиме близько 50%, тож невеликий дощ можливий у будь-який момент.

Вранці Одеса прокинеться з температурою +9 °C. Дрібні опади можливі, але їхня інтенсивність буде мінімальною. Вітер ослабне до 3 м/с.

Удень ситуація майже не зміниться — температура триматиметься на рівні +9 °C. Хмари густо затягнуть небо. Атмосферний тиск зросте до 757 мм.

Увечері також буде +9 °C. Опадів не прогнозують, хоча хмарність збережеться. Вітер посилиться до 3 м/с.

Сонце зійде о 07:20 та зайде о 16:12. Тривалість дня становитиме 8 годин 51 хвилину.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області на понеділок

Хмарно з проясненнями.

Вночі помірний дощ, вдень невеликий дощ.

Вітер північний, 9-14 м/с. Температура вночі +3...+8 °C тепла, вдень +7...+12 °C тепла.

На автошляхах області вночі видимість під час дощу 1-2 км.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, температура в Україні у грудні очікується вищою за кліматичну норму. Також ми повідомляли, що на початку місяця очікується сильний затяжний геошторм.