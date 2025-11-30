Видео
Главная Одесса Декабрь в Одессе начнется с осадков — ожидать ли снег завтра

Декабрь в Одессе начнется с осадков — ожидать ли снег завтра

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 15:52
Погода в Одессе 1 декабря: облачно и влажно, до +9 °C
Девушка идет под зонтом. Фото: Новости.LIVE

В понедельник, 1 декабря, в Одессе будет царить облачная и влажная погода с дождями в течение суток. Температура почти не будет меняться — город проведет день в пределах +8...+9 °C. Осадков в виде снега, пока не прогнозируется.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Погода в Одессе в понедельник

Ночью температура будет держаться на уровне +8 °C, но из-за ветра и высокой влажности будет ощущаться как +7 °C. Вероятность осадков составит около 50%, поэтому небольшой дождь возможен в любой момент.

Утром Одесса проснется с температурой +9 °C. Мелкие осадки возможны, но их интенсивность будет минимальной. Ветер ослабнет до 3 м/с.

Днем ситуация почти не изменится — температура будет держаться на уровне +9 °C. Облака густо затянут небо. Атмосферное давление вырастет до 757 мм.

Вечером также будет +9 °C. Осадков не прогнозируют, хотя облачность сохранится. Ветер усилится до 3 м/с.

Солнце взойдет в 07:20 и зайдет в 16:12. Продолжительность дня составит 8 часов 51 минуту.

Грудень в Одесі почнеться з опадів — який сюрприз готує погода - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области на понедельник

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью умеренный дождь, днем небольшой дождь.
  • Ветер северный, 9-14 м/с. Температура ночью +3...+8 °C тепла, днем +7...+12 °C тепла.
  • На автодорогах области ночью видимость во время дождя 1-2 км.
Грудень в Одесі почнеться з опадів — який сюрприз готує погода - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, температура в Украине в декабре ожидается выше климатической нормы. Также мы сообщали, что в начале месяца ожидается сильный затяжной геошторм.

погода Одесская область Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
