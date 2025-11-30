Погода в Одессе и области: дожди и сильный ветер: дожди и сильный ветер

Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В Одессе и области сегодня, 30 ноября, будет пасмурная и дождливая погода. Утром и днем ожидается небольшой дождь, а порывистый северо-восточный ветер сделает воздух еще холоднее. Температура будет держаться в пределах +10 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе

В городе будет облачно, а утром и днем возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер усилится до 9-14 м/с, что сделает воздух ощутимо прохладнее. Температура днем будет держаться на уровне +8...+10 °С.

Погода в Одесской области

В Одесской области также ожидается облачность и дожди различной интенсивности. Ветер будет оставаться северо-восточным 9-14 м/с.

Ночью температура составит +5...+10 °С, днем — +8...+13 °С.

На автодорогах области во время дождя видимость может снижаться до 1-2 км, поэтому водителям советуют быть внимательными.

