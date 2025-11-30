Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одессу снова охватит холодный ветер — какую температуру ждать

Одессу снова охватит холодный ветер — какую температуру ждать

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 05:46
Погода в Одессе и области: дожди и сильный ветер: дожди и сильный ветер
Женщина идет по улице. Фото: Новини.LIVE

В Одессе и области сегодня, 30 ноября, будет пасмурная и дождливая погода. Утром и днем ожидается небольшой дождь, а порывистый северо-восточный ветер сделает воздух еще холоднее. Температура будет держаться в пределах +10 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Погода в Одессе

В городе будет облачно, а утром и днем возможен небольшой дождь. Северо-восточный ветер усилится до 9-14 м/с, что сделает воздух ощутимо прохладнее. Температура днем будет держаться на уровне +8...+10 °С.

Погода в Одесской области

В Одесской области также ожидается облачность и дожди различной интенсивности. Ветер будет оставаться северо-восточным 9-14 м/с.

Ночью температура составит +5...+10 °С, днем — +8...+13 °С.
На автодорогах области во время дождя видимость может снижаться до 1-2 км, поэтому водителям советуют быть внимательными.

Напомним, мы сообщали, какой будет погода в первый месяц зимы. Также публиковали расписание магнитных бурь на декабрь 2025 года.

Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды температура воздуха
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации