Головна Одеса Одесу знову охопить холодний вітер — яку температуру чекати

Одесу знову охопить холодний вітер — яку температуру чекати

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 05:46
Погода в Одесі та області: дощі й сильний вітер
Жінка йде вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Одесі та області сьогодні, 30 листопада, буде похмура й дощова погода. Вранці та вдень очікується невеликий дощ, а поривчастий північно-східний вітер зробить повітря ще холоднішим. Температура триматиметься в межах +10 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Читайте також:

Погода в Одесі

У місті буде хмарно, а вранці та вдень можливий невеликий дощ. Північно-східний вітер посилиться до 9–14 м/с, що зробить повітря відчутно прохолоднішим. Температура вдень триматиметься на рівні +8...+10 °С.

Погода в Одеській області

В Одеській області також очікується хмарність та дощі різної інтенсивності. Вітер залишатиметься північно-східним 9–14 м/с.

Уночі температура становитиме +5...+10 °С, вдень — +8...+13 °С.
На автошляхах області під час дощу видимість може знижуватися до 1–2 км, тож водіям радять бути уважними.

Нагадаємо, ми повідомляли, якою буде погода в перший місяць зими. Також публікували розклад магнітних бур на грудень 2025 року.

Одеса Одеська область прогноз погоди температура повітря
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
