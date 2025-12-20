Погода в Одесі 21 грудня — прогноз від синоптиків

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі у неділю, 21 грудня, обійдеться без опадів і різких змін погоди. Температура протягом дня триматиметься на рівні +5…+7 °C, а вітер буде слабким. Загалом день буде спокійним і комфортним для прогулянок. Проте вночі та вранці очікується туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Якою буде погода в Одесі 21 грудня

Ніч у місті пройде з температурою близько +5 °C. За відчуттями буде трохи прохолодніше — до +4 °C, але без вітру та опадів. Вологість повітря залишатиметься підвищеною.

Вранці температура не зміниться й становитиме близько +5°C. Небо буде хмарним, дощів не прогнозують. Вітер — слабкий, до 4 м/с.

Удень повітря прогріється до +7 °C. Погода залишиться стабільною, без опадів і різких поривів вітру.

Увечері температура збережеться на рівні +7 °C. Вітер стихне до 2 м/с, а хмарність залишиться без істотних змін.

Схід сонця — о 07:37, захід — о 16:12. Тривалість дня становитиме 8 годин 35 хвилин.

Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

Хмарно.

Без істотних опадів.

Вночі та вранці туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі +1...+6 °С, вдень +4...+9 °С.

На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.

Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

