Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Грудень з сюрпризами — якою буде погода в Одесі завтра

Грудень з сюрпризами — якою буде погода в Одесі завтра

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 16:25
Погода в Одесі 21 грудня — прогноз від синоптиків
Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі у неділю, 21 грудня, обійдеться без опадів і різких змін погоди. Температура протягом дня триматиметься на рівні +5…+7 °C, а вітер буде слабким. Загалом день буде спокійним і комфортним для прогулянок. Проте вночі та вранці очікується туман.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Якою буде погода в Одесі 21 грудня

Ніч у місті пройде з температурою близько +5 °C. За відчуттями буде трохи прохолодніше — до +4 °C, але без вітру та опадів. Вологість повітря залишатиметься підвищеною.

Вранці температура не зміниться й становитиме близько +5°C. Небо буде хмарним, дощів не прогнозують. Вітер — слабкий, до 4 м/с.

Удень повітря прогріється до +7 °C. Погода залишиться стабільною, без опадів і різких поривів вітру. 

Увечері температура збережеться на рівні +7 °C. Вітер стихне до 2 м/с, а хмарність залишиться без істотних змін.

Схід сонця — о 07:37, захід — о 16:12. Тривалість дня становитиме 8 годин 35 хвилин. 

None - фото 1
Погода в Одесі. Фото: скриншот з meteoprog

Погода в Одеській області

  • Хмарно.
  • Без істотних опадів.
  • Вночі та вранці туман.
  • Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
  • Температура вночі +1...+6 °С, вдень +4...+9 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці туман, видимість 200-500 м.
None - фото 2
Погода в Одеській області. Фото: скриншот з meteoprog

Нагадаємо, Діденко попередила про погану видимість на дорогах України. Також ми писали, що погода на Новий рік здивує українців.

погода Одеса Одеська область синоптик Новини Одеси прогноз погоди
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації