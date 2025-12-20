Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Декабрь с сюрпризами — какой будет погода в Одессе завтра

Декабрь с сюрпризами — какой будет погода в Одессе завтра

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 16:25
Погода в Одессе 21 декабря - прогноз от синоптиков - прогноз от синоптиков
Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе в воскресенье, 21 декабря, обойдется без осадков и резких изменений погоды. Температура в течение дня будет держаться на уровне +5...+7 °C, а ветер будет слабым. В целом день будет спокойным и комфортным для прогулок. Однако ночью и утром ожидается туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Реклама
Читайте также:

Какой будет погода в Одессе 21 декабря

Ночь в городе пройдет с температурой около +5 °C. По ощущениям будет немного прохладнее — до +4 °C, но без ветра и осадков. Влажность воздуха будет оставаться повышенной.

Утром температура не изменится и составит около +5°C. Небо будет облачным, дождей не прогнозируют. Ветер — слабый, до 4 м/с.

Днем воздух прогреется до +7 °C. Погода останется стабильной, без осадков и резких порывов ветра.

Вечером температура сохранится на уровне +7 °C. Ветер стихнет до 2 м/с, а облачность останется без существенных изменений.

Восход солнца — в 07:37, заход — в 16:12. Продолжительность дня составит 8 часов 35 минут.

None - фото 1
Погода в Одессе. Фото: скриншот с meteoprog

Погода в Одесской области

  • Облачно, облачно.
  • Без существенных осадков.
  • Ночью и утром туман.
  • Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С.
  • На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.
None - фото 2
Погода в Одесской области. Фото: скриншот с meteoprog

Напомним, Диденко предупредила о плохой видимости на дорогах Украины. Также мы писали, что погода на Новый год удивит украинцев.

погода Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы прогноз погоды
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации