Погода в Одессе 21 декабря - прогноз от синоптиков - прогноз от синоптиков

В Одессе в воскресенье, 21 декабря, обойдется без осадков и резких изменений погоды. Температура в течение дня будет держаться на уровне +5...+7 °C, а ветер будет слабым. В целом день будет спокойным и комфортным для прогулок. Однако ночью и утром ожидается туман.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Какой будет погода в Одессе 21 декабря

Ночь в городе пройдет с температурой около +5 °C. По ощущениям будет немного прохладнее — до +4 °C, но без ветра и осадков. Влажность воздуха будет оставаться повышенной.

Утром температура не изменится и составит около +5°C. Небо будет облачным, дождей не прогнозируют. Ветер — слабый, до 4 м/с.

Днем воздух прогреется до +7 °C. Погода останется стабильной, без осадков и резких порывов ветра.

Вечером температура сохранится на уровне +7 °C. Ветер стихнет до 2 м/с, а облачность останется без существенных изменений.

Восход солнца — в 07:37, заход — в 16:12. Продолжительность дня составит 8 часов 35 минут.

Погода в Одесской области

Облачно, облачно.

Без существенных осадков.

Ночью и утром туман.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С.

На автодорогах области ночью и утром туман, видимость 200-500 м.

