За добу на Одещині виписали 10 штрафів за гучну їзду

Поліція виписує штраф. Фото ілюстративне: znaj.ua

Лише за минулу добу поліцейські Одещини склали 10 адмінпротоколів на водіїв, які застосовують "прямоточні глушники", "спортивні вихлопи". Чуючи гучні звуки їзди із такими засобами, чимало містян лякаються, думаючи, що почався обстріл.

Про це повідомляє Патрульна поліція Одещини.

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Патрульні продовжують виявляти "прямоточні глушники", "спортивні вихлопи" та інші незаконні технічні зміни. Лише за цю добу правоохоронці склали 10 протоколів за ч.1 ст.121 КУпАП (переобладнання авто з порушенням норм). Такі дії караються штрафом у розмірі 680 гривень (40 неоподаткованих мінімумів громадян).

"Це не вигадка, а реальний приклад того, як водії нехтують ПДР і безпекою оточення. Не ігноруйте ситуацію в країні. Відповідальність — це теж частина спротиву!" — йдеться у повідомленні поліцейських.

Додамо, шум від таких приладів схожий на звук дронів або ракет і під час війни може налякати людей та спричинити паніку.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про штрафи за їзду із транзитними номерами. А також про те, як можуть покарати за багажник на даху авто.