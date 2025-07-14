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Главная Одесса Выезд в Молдову затруднен — ситуация на дорогах Одесчины

Выезд в Молдову затруднен — ситуация на дорогах Одесчины

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 14:53
Где есть пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию - ситуация на дорогах Одесской области
Пробка возле границы. Фото иллюстративное: Pixabay

В понедельник, 14 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют огромные пробки в сторону КПП в Молдову. Стоять в них придется несколько часов. Однако по пути в Румынию сегодня тянучек значительно меньше.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалось несколько огромных пробок. Также они фиксируются и по пути к нему — недалеко от села Маяки. Простоять в них придется более 3 часов. Что касается "Староказачьего — Тудора" — проезд там также несколько затруднен. Вблизи КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей не зафиксировано.

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Возле Паланки пробки. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку от ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. Возле канала Кофа, который завершают ремонтировать, тянучек пока не наблюдается. Поездка из Одессы продлится около 5 часов.

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Пробка возле Орловки. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса граница Одесская область пробки Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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