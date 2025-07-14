Де є затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії - ситуація на дорогах Одещини

Затор біля кордону. Фото ілюстративне: Pixabay

У понеділок, 14 липня, на трасі Одеса — Рені фіксують величезні затори у бік КПП до Молдови. Стояти в них доведеться кілька годин. Однак шляхом до Румунії сьогодні тягнучок значно менше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі утворилося декілька величезних заторів. Також вони фіксуються і шляхом до нього — неподалік села Маяки. Простояти в них доведеться понад 3 години. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там також дещо ускладнено. Поблизу КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, черг не зафіксовано.

Біля Паланки затори. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. Біля каналу Кофа, який завершують ремонтувати, тягнучок поки не спостерігається. Поїздка з Одеси триватиме близько 5 годин.

Затор біля Орлівки. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.