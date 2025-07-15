За сутки в Одесской области выписали 10 штрафов за громкую езду

Полиция выписывает штраф. Фото иллюстративное: znaj.ua

Только за минувшие сутки полицейские Одесской области составили 10 админпротоколов на водителей, которые применяют "прямоточные глушители", "спортивные выхлопы". Слыша громкие звуки езды с такими средствами многие горожане пугаются, думая, что начался обстрел.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Реклама

Читайте также:

Штрафы за громкую езду

Патрульные продолжают выявлять "прямоточные глушители", "спортивные выхлопы" и другие незаконные технические изменения автомобилей. Только за эти сутки правоохранители составили 10 протоколов по ч.1 ст.121 КУоАП (переоборудование авто с нарушением норм). Такие действия наказываются штрафом в размере 680 гривен (40 необлагаемых минимумов граждан).

"Это не выдумка, а реальный пример того, как водители пренебрегают ПДД и безопасностью окружающих. Не игнорируйте ситуацию в стране. Ответственность — это тоже часть сопротивления!" — говорится в сообщении полицейских.

Добавим, шум от таких приборов похож на звук дронов или ракет и во время войны может напугать людей и вызвать панику.

Напомним, недавно мы писали о штрафах за езду с транзитными номерами. А также о том, как могут наказать за багажник на крыше авто.