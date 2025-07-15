Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Громкая езда под запретом — что грозит одесским водителям

Громкая езда под запретом — что грозит одесским водителям

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2025 13:00
За сутки в Одесской области выписали 10 штрафов за громкую езду
Полиция выписывает штраф. Фото иллюстративное: znaj.ua

Только за минувшие сутки полицейские Одесской области составили 10 админпротоколов на водителей, которые применяют "прямоточные глушители", "спортивные выхлопы". Слыша громкие звуки езды с такими средствами многие горожане пугаются, думая, что начался обстрел.

Об этом сообщает Патрульная полиция Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Штрафы за громкую езду

Патрульные продолжают выявлять "прямоточные глушители", "спортивные выхлопы" и другие незаконные технические изменения автомобилей. Только за эти сутки правоохранители составили 10 протоколов по ч.1 ст.121 КУоАП (переоборудование авто с нарушением норм). Такие действия наказываются штрафом в размере 680 гривен (40 необлагаемых минимумов граждан).

"Это не выдумка, а реальный пример того, как водители пренебрегают ПДД и безопасностью окружающих. Не игнорируйте ситуацию в стране. Ответственность — это тоже часть сопротивления!" — говорится в сообщении полицейских.

Добавим, шум от таких приборов похож на звук дронов или ракет и во время войны может напугать людей и вызвать панику.

Напомним, недавно мы писали о штрафах за езду с транзитными номерами. А также о том, как могут наказать за багажник на крыше авто.

Одесса штраф Одесская область нарушения Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации