Вибухи в Одесі зараз, 15 липня

Вибух пролунав в Одесі зараз, 15 липня. Ілюстративне фото: Reuters

Вибухи пролунали в Одесі зараз, 15 липня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу, у небі над містом був зафіксований ворожий розвідувальник.

Про це повідомляють жрналісти Новини.LIVE.

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Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот

Вибух в Одесі 15 липня

Жителі Одеси почули вибухи о 14:15. У місті тривала робота ППО по ворожому розвідувальному дрону.

Допис ПС. Фото: скриншот

Де лунає повітряна тривога

Наразі сигнал повітряної тривоги охопив лише територію Одеської та Луганської областей України. Червоним також позначені тимчасово окупований Крим.

Повітряна тривога в Україні. Фото: скриншот

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що сьогодні вранці, 15 липня, з території тимчасово окупованого Криму росіяни спрямували балістику на Одещину, а також завдали ударів керованими авіабомбами. Окрім цього, за сьогоднішню добу протиповітряною обороною півдня України знищено чотири розвідувальні безпілотники.