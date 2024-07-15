Вибухи в Одесі зараз, 15 липня

Гучний вибух в Одесі зараз — що відомо
Вибухи пролунали в Одесі зараз, 15 липня. Наразі в регіоні оголошено повітряну тривогу, у небі над містом був зафіксований ворожий розвідувальник.
Про це повідомляють жрналісти Новини.LIVE.
Вибух в Одесі 15 липня
Жителі Одеси почули вибухи о 14:15. У місті тривала робота ППО по ворожому розвідувальному дрону.
Де лунає повітряна тривога
Наразі сигнал повітряної тривоги охопив лише територію Одеської та Луганської областей України. Червоним також позначені тимчасово окупований Крим.
Бомбосховища в Одесі
Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.
Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.
Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.
Нагадаємо, що сьогодні вранці, 15 липня, з території тимчасово окупованого Криму росіяни спрямували балістику на Одещину, а також завдали ударів керованими авіабомбами. Окрім цього, за сьогоднішню добу протиповітряною обороною півдня України знищено чотири розвідувальні безпілотники.
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