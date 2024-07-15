Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Громкий взрыв в Одессе сейчас – что известно arrow

Громкий взрыв в Одессе сейчас – что известно

15 июля 2024 14:17
Верзилова Єлизавета - редактор
Взрывы в Одессе сейчас, 15 июля
Взрыв раздался в Одессе сейчас, 15 июля. Иллюстративное фото: Reuters
Верзилова Єлизавета - редактор

Взрывы раздались в Одессе сейчас, 15 июля. В регионе объявлена воздушная тревога, в небе над городом был зафиксирован вражеский разведчик.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:
Громкий взрыв в Одессе сейчас – что известно - фото 1
Сообщения о взрыве в Одессе. Фото: скриншот

Взрыв в Одессе 15 июля

Жители Одессы услышали взрывы в 14.15. В городе шла работа ПВО по враждебному разведывательному дрону.

ПВО в Одесской области
Сообщение ПС. Фото: скриншот

Где раздается воздушная тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил только территорию Одесской и Луганской областей Украины. Красным также отмечены временно оккупированный Крым.

Тревога в Украине 15 июля
Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что сегодня утром, 15 июля, с территории временно оккупированного Крыма россияне направили баллистику в Одесскую область, а также нанесли удары управляемыми авиабомбами. Кроме этого, за сегодняшние сутки противовоздушной обороной юга Украины уничтожены четыре разведывательных беспилотника.

 

Одесса война разведка российские войска взрыв россияне Одесская область Новости Одессы ПВО дроны

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

9 июля 2024

06:10 Доплаты в 944 гривны — кому из пенсионеров доступна помощь

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев

5 июля 2024

10:08 Забарный может стать игроком одного из самых титулованных клубов мира — что известно

8 июля 2024

18:40 Правила выезда из Украины меняются — что ждет мужчин с 17 июля