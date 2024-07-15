Взрывы в Одессе сейчас, 15 июля

Взрыв раздался в Одессе сейчас, 15 июля. Иллюстративное фото: Reuters

Взрывы раздались в Одессе сейчас, 15 июля. В регионе объявлена воздушная тревога, в небе над городом был зафиксирован вражеский разведчик.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE.

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Сообщения о взрыве в Одессе. Фото: скриншот

Взрыв в Одессе 15 июля

Жители Одессы услышали взрывы в 14.15. В городе шла работа ПВО по враждебному разведывательному дрону.

Сообщение ПС. Фото: скриншот

Где раздается воздушная тревога

Пока сигнал воздушной тревоги охватил только территорию Одесской и Луганской областей Украины. Красным также отмечены временно оккупированный Крым.

Воздушная тревога в Украине. Фото: скриншот

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что сегодня утром, 15 июля, с территории временно оккупированного Крыма россияне направили баллистику в Одесскую область, а также нанесли удары управляемыми авиабомбами. Кроме этого, за сегодняшние сутки противовоздушной обороной юга Украины уничтожены четыре разведывательных беспилотника.