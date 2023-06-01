Гуманітарна допомога в Одесі: як, де і кому звертатися

Отримання гуманітарної допомоги. Фото: google

З моменту початку повномасштабної війни в Україні, в Одесі був створений Міський центр гуманітарної допомоги. Туди можуть звертатись внутрішньо переміщені особи та малозабезпечені мешканці міста.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Кому видається гуманітарна допомога

В Одесі гуманітарна допомога надається для задоволення потреб двох основних груп населення. Першочерговою метою є підтримка внутрішньо переміщених осіб, що зареєстровані в Єдиній інформаційній базі даних, а також мешканців Одеської міської територіальної громади, які перебувають у складних життєвих обставинах та належать до вразливих груп населення.

Форми гуманітарної допомоги включають продуктові набори, засоби гігієни, підгузки, дитяче харчування, іграшки, одяг, постільну білизну та інше.

Як подати заявку на допомогу

Щоб отримати гуманітарну допомогу, можна подати заявку через гарячі лінії Комунальних установ "Територіальний центр соціального обслуговування" в різних районах Одеси. Заявки також приймаються через волонтерів, електронну пошту та безпосередньо в Муніципальний гуманітарний центр.

Для осіб похилого віку або з інвалідністю, які не можуть самостійно пересуватись, гуманітарна допомога може бути доставлена до їхнього місця проживання. Інформація про отримувачів гуманітарної допомоги заноситься до спеціальної бази даних, а саму допомогу видаватимуть лише за підтвердженням особи та підписом.

Обмеження щодо видачі гуманітарки

Обмеження щодо отримання гуманітарної допомоги у вигляді продуктових наборів контролюються Базою даних та обліком заявок.

Внутрішньо переміщеним особам гуманітарну допомогу видаватимуть не частіше одного разу на чотири тижні в Муніципальних гуманітарних центрах окремих районів міста Одеси, а волонтерський центр "Гостинна Хата" надаватиме допомогу не частіше одного разу на два тижні. Мешканці Одеси, які отримують соціальні послуги від комунальних установ, особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї та сім'ї з дітьми з інвалідністю, матимуть можливість отримати гуманітарну допомогу не частіше одного разу на шість тижнів. Інші особи, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати допомогу одноразово.

Допомога, яка надходить від міжнародних організацій, видаватиметься відповідно до їхніх вимог та строків. Муніципальні гуманітарні центри забезпечуватимуть розподіл цієї допомоги відповідно до встановлених процедур.

Де розташовані гуманітарні центри

Муніципальний гуманітарний центр Київського району: Люстдорфська дорога, 33, Одеська загальноосвітня школа № 27 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області;

Муніципальний гуманітарний центр Хаджибейського (раніше Малиновського) району: сквер Георгія Гамова, 3; Одеська народна церква (за згодою БФ "Добрий Самарянин");

Муніципальний гуманітарний центр Приморського району: вул. Приморська, 42 (за згодою Єврейської месіанської релігійної громади "Світло Месії" (Ор Машіах) м. Одеса);

Муніципальний гуманітарний центр Пересипського (раніше Суворовського) району: вул. Махачкалинська, 4; Одеський ліцей № 22 Одеської міської ради;

Волонтерський центр "Гостинна Хата": вул. Рішельєвська, 18; Одеська спеціалізована школа № 117 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області.

Нагадаємо, З початку війни в Одесі знайшли притулок 70,4 тис. внутрішньо переміщених осіб, і забезпечення соціального захисту цієї категорії громадян є одним з пріоритетних завдань органів державної влади та місцевого самоврядування. У цьому плані важливу роль відіграють громадські організації, які надають підтримку переселенцям.