Гуманитарная помощь в Одессе: как, где и кому обращаться

Получение гуманитарной помощи. Фото: google

С момента начала полномасштабной войны в Украине в Одессе был создан Городской центр гуманитарной помощи. Туда могут обращаться внутренне перемещенные и малообеспеченные жители города.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Кому выдается гуманитарная помощь

В Одессе гуманитарная помощь предоставляется для удовлетворения нужд двух основных групп населения. Первоочередной целью является поддержка внутренне перемещенных лиц, зарегистрированных в Единой информационной базе данных, а также жителей Одесского городского территориального общества, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и принадлежат к уязвимым группам населения.

Формы гуманитарной помощи включают в себя продуктовые наборы, средства гигиены, подгузники, детское питание, игрушки, одежду, постельное белье и прочее.

Как подать заявку на помощь

Для получения гуманитарной помощи можно подать заявку через горячие линии Коммунальных учреждений "Территориальный центр социального обслуживания" в разных районах Одессы. Заявки также принимаются через волонтеров, электронную почту и непосредственно в Муниципальный гуманитарный центр.

Для пожилых людей или с инвалидностью, которые не могут самостоятельно передвигаться, гуманитарная помощь может быть доставлена к их месту жительства. Информация о получателях гуманитарной помощи заносится в специальную базу данных, а саму помощь будут выдавать только подтверждением личности и подписью.

Ограничения по выдаче гуманитарки

Ограничения получения гуманитарной помощи в виде продуктовых наборов контролируются Базой данных и учетом заявок.

Внутри перемещенным лицам гуманитарную помощь будут выдавать не чаще одного раза в четыре недели в Муниципальных гуманитарных центрах отдельных районов города Одессы, а волонтерский центр "Гостиная Хата" будет оказывать помощь не чаще одного раза в две недели. Жители Одессы, получающие социальные услуги от коммунальных учреждений, лица с инвалидностью, многодетные семьи и семьи с детьми с инвалидностью, получат возможность получить гуманитарную помощь не чаще одного раза в шесть недель. Другие лица, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить помощь единовременно.

Помощь, поступающая от международных организаций, будет выдаваться в соответствии с их требованиями и сроками. Муниципальные гуманитарные центры будут обеспечивать распределение этой помощи в соответствии с установленными процедурами.

Где расположены гуманитарные центры

Муниципальный гуманитарный центр Киевского района: Люстдорфская дорога, 33, Одесская общеобразовательная школа № 27 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области;

Муниципальный гуманитарный центр Хаджибейского (ранее Малиновского) района: сквер Георгия Гамова, 3; Одесская народная церковь (по согласию БФ "Добрый Самарянин");

Муниципальный гуманитарный центр Приморского района ул. Приморская, 42 (по согласию Еврейской мессианской религиозной общины "Свет Мессии" (Ор Машиах) г. Одесса);

Муниципальный гуманитарный центр Пересыпского (ранее Суворовского) района: ул. Махачкалинская, 4; Одесский лицей №22 Одесского городского совета;

Волонтерский центр "Гостиная Хата": ул. Ришельевская, 18; Одесская специализированная школа № 117 I-III ступеней Одесского городского совета Одесской области.

Напомним, С начала войны в Одессе нашли приют 70,4 тыс. внутренне перемещенных лиц, и обеспечение социальной защиты этой категории граждан является одной из приоритетных задач органов государственной власти и местного самоуправления. В этом отношении немаловажную роль играют общественные организации, оказывающие поддержку переселенцам.