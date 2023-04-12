Гуманітарна допомога з США: Одеська лікарня отримала необхідне медичне обладнання
Обласна психіатрична лікарня №2 отримала важливу допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Завдяки співпраці з Благодійним фондом Razom for Ukraine медичному закладу було надано необхідне обладнання для своєї роботи.
Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.
Медичне обладнання для лікарні
Психіатрична лікарня №2 отримала ряд медичного обладнання. Серед гуманітарної допомоги:
- 64 одиниці ходунків,
- 15 інвалідних колясок,
- 13 пар милиць,
- 36 функціональних ліжок,
- 24 матраци
Були передані інші вироби медичного та соціального призначення. Ця допомога відкриє нові можливості для лікарні у наданні якісної медичної допомоги пацієнтам.
Підтримка від Razom for Ukraine
Благодійний фонд Razom for Ukraine був створений молодими прогресивними українцями у США під час Революції Гідності у 2014 році з метою розкриття потенціалу України через підтримку громадських проєктів на Батьківщині. Проте, після подій на Майдані фокус фонду змінився, і він почав допомагати військовим та цивільним структурам в Україні.
Нагадаємо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.