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Гуманітарна допомога з США: Одеська лікарня отримала необхідне медичне обладнання

12 квітня 2023 10:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гуманітарна допомога з США: Одеська лікарня отримала необхідне медичне обладнання
Медичне обладнання з США. Фото: Одеська ОВА / Facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Обласна психіатрична лікарня №2 отримала важливу допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Завдяки співпраці з Благодійним фондом Razom for Ukraine медичному закладу було надано необхідне обладнання для своєї роботи.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА. 

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Психіатрична лікарня №2 отримала ряд медичного обладнання. Серед гуманітарної допомоги:

  • 64 одиниці ходунків, 
  • 15 інвалідних колясок, 
  • 13 пар милиць, 
  • 36 функціональних ліжок, 
  • 24 матраци 

Були передані інші вироби медичного та соціального призначення. Ця допомога відкриє нові можливості для лікарні у наданні якісної медичної допомоги пацієнтам.

гуманітарна допомога від США
Інвалідні коляски та ліжка для психіатричної лікарні. Фото: Одеська ОВА / Facebook

Підтримка від Razom for Ukraine

Благодійний фонд Razom for Ukraine був створений молодими прогресивними українцями у США під час Революції Гідності у 2014 році з метою розкриття потенціалу України через підтримку громадських проєктів на Батьківщині. Проте, після подій на Майдані фокус фонду змінився, і він почав допомагати військовим та цивільним структурам в Україні.

Нагадаємо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.

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