Гуманітарна допомога з США: Одеська лікарня отримала необхідне медичне обладнання

Медичне обладнання з США. Фото: Одеська ОВА / Facebook

Обласна психіатрична лікарня №2 отримала важливу допомогу зі Сполучених Штатів Америки. Завдяки співпраці з Благодійним фондом Razom for Ukraine медичному закладу було надано необхідне обладнання для своєї роботи.

Про це повідомляє пресслужба Одеської ОВА.

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Психіатрична лікарня №2 отримала ряд медичного обладнання. Серед гуманітарної допомоги:

64 одиниці ходунків,

15 інвалідних колясок,

13 пар милиць,

36 функціональних ліжок,

24 матраци

Були передані інші вироби медичного та соціального призначення. Ця допомога відкриє нові можливості для лікарні у наданні якісної медичної допомоги пацієнтам.

Інвалідні коляски та ліжка для психіатричної лікарні. Фото: Одеська ОВА / Facebook

Підтримка від Razom for Ukraine

Благодійний фонд Razom for Ukraine був створений молодими прогресивними українцями у США під час Революції Гідності у 2014 році з метою розкриття потенціалу України через підтримку громадських проєктів на Батьківщині. Проте, після подій на Майдані фокус фонду змінився, і він почав допомагати військовим та цивільним структурам в Україні.

Нагадаємо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.