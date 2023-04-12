Гуманитарная помощь из США: Одесская больница получила необходимое медицинское оборудование

Медицинское оборудование из США. Фото: Одесская ОВА / Facebook

Областная психбольница №2 получила важную помощь из Соединенных Штатов Америки. Благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом Razom for Ukraine, медицинскому учреждению было предоставлено необходимое оборудование для своей работы.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.

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Психиатрическая лечебница №2 получила ряд медицинского оборудования. Среди гуманитарной помощи:

64 единицы ходунков,

15 инвалидных колясок,

13 пар костылей,

36 функциональных кроватей,

24 матраса

Были переданы другие изделия медицинского и социального назначения. Эта помощь откроет новые возможности для больницы в предоставлении качественной медицинской помощи пациентам.

Инвалидные коляски и кровати для психбольницы. Фото: Одесская ОВА / Facebook

Поддержка от Razom for Ukraine

Благотворительный фонд Razom for Ukraine был создан молодыми прогрессивными украинцами в США во время Революции Достоинства в 2014 году с целью раскрытия потенциала Украины посредством поддержки общественных проектов на Родине. Однако после событий на Майдане фокус фонда изменился, и он начал помогать военным и гражданским структурам в Украине.

Напомним, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.