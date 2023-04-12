Гуманитарная помощь из США: Одесская больница получила необходимое медицинское оборудование
Областная психбольница №2 получила важную помощь из Соединенных Штатов Америки. Благодаря сотрудничеству с Благотворительным фондом Razom for Ukraine, медицинскому учреждению было предоставлено необходимое оборудование для своей работы.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА.
Медицинское оборудование для больницы
Психиатрическая лечебница №2 получила ряд медицинского оборудования. Среди гуманитарной помощи:
- 64 единицы ходунков,
- 15 инвалидных колясок,
- 13 пар костылей,
- 36 функциональных кроватей,
- 24 матраса
Были переданы другие изделия медицинского и социального назначения. Эта помощь откроет новые возможности для больницы в предоставлении качественной медицинской помощи пациентам.
Поддержка от Razom for Ukraine
Благотворительный фонд Razom for Ukraine был создан молодыми прогрессивными украинцами в США во время Революции Достоинства в 2014 году с целью раскрытия потенциала Украины посредством поддержки общественных проектов на Родине. Однако после событий на Майдане фокус фонда изменился, и он начал помогать военным и гражданским структурам в Украине.
Напомним, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.