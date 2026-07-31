Окупація Криму: на півночі світла немає по два тижні

Кримський міст. Фото ілюстративне: росЗМІ

В окупованому Криму ситуація з електропостачанням сильно відрізняється залежно від району. Найскладніше зараз на півночі півострова, де без світла люди можуть залишатися до двох тижнів. Також там є проблеми з водопостачанням. Водночас ситуація з пальним дещо покращилася, хоча ціни залишаються високими.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів голова правління Кримськотатарського Ресурсного Центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв.

Без світла тижнями

За словами Барієва, найгірша ситуація спостерігається у Джанкойському та Красноперекопському районах, а також в Армянську. Там перебої з електроенергією можуть тривати значно довше, ніж в інших частинах півострова.

"Там не було і не буває світла по два тижні. І це не те, що там 10 діб, а по два тижні", — заявив Барієв.

У Сімферополі, за його словами, ситуація останніми днями покращилася. Світло там можуть вимикати на кілька годин. За межами міста перебої залишаються довшими — електроенергії може не бути по п'ять-шість годин.

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Проблеми з водою

Проблеми на півночі окупованого Криму є не лише з електроенергією. За словами Барієва, там також складна ситуація з водопостачанням. Місцевим жителям доводиться чекати на підвезення води, а питну воду видають у обмеженій кількості.

"Що стосується постачання води, то ситуація з постачанням води також на півночі Криму дуже важка, тому що там привозять воду і надають питну воду в обмеженій кількості", — розповів Барієв.

Бензин подорожчав

Ситуація з пальним в окупованому Криму дещо покращилася, однак ціни залишаються високими. За словами Барієва, бензин зараз коштує близько 225 рублів за літр. Його намагаються завозити з Краснодарського краю, де ситуація з пальним трохи краща.

"Зараз ситуація трохи покращилась, бензин вже з’явився, ціни бензину, як нам надали інформацію, десь 225 рублів за літр, але все одно це дорого. Люди купують бензин по 20–40 літрів для того, щоб працювали генератори", — розповів Барієв.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сили оборони України вночі 26 липня завдали ударів по низці військових і воєнно-економічних об’єктів Росії та окупованого Криму. Підтверджено ураження об’єкта "Чорноморнафтогаз", ретранслятора управління ударними безпілотниками, а також Тюменського нафтопереробного заводу в РФ.

Також Новини.LIVE писали, що Чорноморський флот Росії більше не виконує ті завдання, заради яких його створювали. Більшість бойових кораблів переховується в Новоросійську, а спроби відновити флот регулярно зривають українські удари. Кремль утримує його в Чорному морі переважно з політичних причин.