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Гуменюк про тактику окупантів та розвідку з моря

23 червня 2023 12:40
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Анна Мурадова
Редактор
Гуменюк про тактику окупантів та розвідку з моря
Наталя Гуменюк на брифінгу. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ніч на 23 червня окупанти знову обстріляли Україну крилатими ракетами. Ворог надіється вишукати для себе ефективну тактику обходу українських сил ППО. 

Про це повідомила керівник об'єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону

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Окупанти продовжують вишукувати тактику максимального ураження. Ворог намагається атакувати з різних напрямків, використовуючи авіацію та обходячи системи ППО, зокрема південні точки. 

"Знову використовували тимчасово окуповану територію Херсонщини для того, щоб провести ракети максимально довгим шляхом та зробити так, щоб вони були непоміченими й недосяжними. Але їх все одно наздогнали", — зазначила Наталя Гуменюк. 

Як додала речниця ОК "Південь", цієї ночі на півдні було зафіксовано активність безпілотник апаратів. Цілком ймовірно, що з моря ворог намагається розвідати ситуацію для майбутніх атак. 

Нагадаємо, в Чорному морі окупанти збільшили корабельне угруповання. Крім того, замість надводного ракетоносія на бойове чергування вийшов підводний.

Зазначимо, уламки російських ракет у Хмельницькій області спровокували пожежу житлового будинку. Загоряння усунули місцеві жителі та співробітники ДСНС, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

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