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Гуменюк о тактике оккупантов и разведке с моря

23 июня 2023 12:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гуменюк о тактике оккупантов и разведке с моря
Наталья Гуменюк на брифинге. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В ночь на 23 июня оккупанты снова обстреляли Украину крылатыми ракетами. Враг надеется найти для себя эффективную тактику обхода украинских сил ПВО.

Об этом сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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Оккупанты продолжают выискивать тактику максимального поражения. Враг пытается атаковать по разным направлениям, используя авиацию и обходя системы ПВО, в том числе южные точки.

"Снова использовали временно оккупированную территорию Херсонской области для того, чтобы провести ракеты максимально длинным путем и сделать так, чтобы они были незамеченными и недостижимыми. Но их все равно догнали", — отметила Наталья Гуменюк.

Как добавила спикер ОК "Юг", этой ночью на юге была зафиксирована активность беспилотников аппаратов. По всей вероятности, с моря враг пытается разведать ситуацию, для будущих атак.

Напомним, в Черном море оккупанты увеличили корабельную группировку. Кроме того, вместо надводного ракетоносителя на боевое дежурство вышел подводный.

Отметим, обломки российских ракет в Хмельницкой области спровоцировали пожар жилого дома. Возгорание устранили местные жители и сотрудники ГСЧС, в результате инцидента никто не пострадал.

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