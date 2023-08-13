Гуменюк розкрила деталі нової тактики РФ в Чорному морі

Наталя Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Росіяни аби не бути вчергове ураженими в Чорному морі, вдались до нової тактики. Відтепер, окупанти ховають військові кораблі за цивільними суднами, створивши так званий "щит".

Про це розповіла керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі 24 каналу.

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"Окупанти ховаються поки що за південно-східним узбережжям Криму. Головне, що змінилось: вони утворили так званий район огляду суден, де збирають цивільні судна. Фактично, створюють собі бонове загородження, щоб не бути ушкодженими внаслідок атак", — розповіла Гуменюк.

Ситуація в Чорному морі

В Чорному морі збільшилась кількість ворожих кораблів. Втім, ракетоносії перебувають у пунктах базування. Окупанти намагаються тримати свої кораблі на безпечній відстані від Одеси.

Завдяки українським морським дронам шляхи постачань військової зброї РФ у Чорному морі перебувають під загрозою. ЗСУ змогли знайти слабке місце Росії. Британська розвідка пояснила, чому Чорноморський флот РФ під загрозою — деталі в матеріалі.

Головне управління розвідки Міноборони України показало, як морський дрон вразив корабель російських окупантів у Чорному морі.