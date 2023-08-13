Гуменюк раскрыла детали новой тактики РФ в Черном море

Наталья Гуменюк. Фото: Новини.LIVE

Россияне, чтобы не быть в очередной раз пораженными в Черном море, прибегли к новой тактике. Отныне, оккупанты хоронят военные корабли за гражданскими судами, создав так называемый "щит".

Об этом рассказала руководительница объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире 24 канала.

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"Оккупанты скрываются пока за юго-восточным побережьем Крыма. Главное, что изменилось: они образовали так называемый район осмотра судов, где собирают гражданские суда. Фактически, создают себе боновое заграждение, чтобы не быть поврежденными в результате атак", — рассказала Гуменюк.

Ситуация в Черном море

В Черном море увеличилось количество вражеских кораблей. Впрочем, ракетоносители находятся в пунктах базирования. Оккупанты пытаются держать свои корабли на безопасном расстоянии от Одессы.

Благодаря украинским морским дронам пути поставок военного оружия РФ в Черном море находятся под угрозой. ВСУ смогли обнаружить слабое место России. Британская разведка объяснила, почему Черноморский флот РФ под угрозой – детали в материале.

Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как морской дрон поразил корабль российских оккупантов в Черном море.