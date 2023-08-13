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Окупанти тримають свої кораблі на безпечній відстані від Одеси, — Братчук

13 серпня 2023 10:59
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Окупанти тримають свої кораблі на безпечній відстані від Одеси, — Братчук
Військові кораблі. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Чорному морі розгорнуто корабельне угруповання ворога. Втім, окупанти намагаються тримати свої кораблі на безпечній відстані від Одеси. 

Про це в етері національного телемарафону повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Ракетоносіїв немає, вони заведені на бази. Пам’ятаємо, звичайно, про підводні човни, які можуть робити пуски з бухт, де вони перебувають, але на сьогодні в нас 4.5.0. Це,звичайно, не може не тішити. Ніч пройшла спокійно", — зазначив Сергій Братчук. 

Речник УДАП додав, що після всім відомих подій в акваторії Новоросійська окупанти намагаються тримати кораблі на максимально безпечній, на їх думку, дистанції. Крім того, флот ворога активно маневрує.

Бавовна в Чорному морі

Нагадаємо, у Новоросійську було підбито російський десантний корабель "Оленогорський гірняк". В результаті судно зазнало серйозних пошкоджень. 

Головне управління розвідки Міноборони України показало, як морський дрон вразив корабель російських окупантів у Чорному морі.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Криму росіяни готують флот до протидії українським надводним дронам. Вони облаштовують оборонні позиції як на суходолі, так і на воді.

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