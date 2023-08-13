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Оккупанты держат свои корабли на безопасном расстоянии от Одессы, — Братчук

13 августа 2023 10:59
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Оккупанты держат свои корабли на безопасном расстоянии от Одессы, — Братчук
Военные корабли. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Черном море развернута корабельная группировка врага. Впрочем, оккупанты пытаются держать свои корабли на безопасном расстоянии от Одессы.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Ракетоносителей нет, они заведены на базы. Помним, конечно, о подлодках, которые могут делать пуски из бухт, где они находятся, но на сегодня у нас 4.5.0. Это, конечно, не может не радовать. Ночь прошла спокойно", — отметил Сергей Братчук.

Спикер УДАП добавил, что после всем известных событий в акватории Новороссийска оккупанты пытаются держать корабли на максимально безопасной, по их мнению, дистанции. Кроме того, флот врага активно маневрирует.

Хлопок в Черном море

Напомним, в Новороссийске был подбит российский десантный корабль "Оленогорский горняк". В результате судно получило серьезные повреждения.

Главное управление разведки Минобороны Украины показало, как морской дрон поразил корабль российских оккупантов в Черном море.

Также мы писали, что во временно оккупированном Крыму россияне готовят флот к противодействию украинским надводным дронам. Они обустраивают оборонительные позиции как на суше, так и на воде.

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