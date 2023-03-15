Гуменюк розповіла, коли може відбутись черговий масований обстріл

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

Попри потужний шторм у 4-5 балів, ворог збільшив корабельне угруповування. Втім погода можу покращитись й це піде на користь ворогові.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Скоріш за все, за такої погоди запусків не буде, але в абсолюті противник їх не виключає. Також погода протягом дня може затихати й ворог це може використати. Попри те, що між масованими ракетними атаками ворог брав паузу в 10-14 діб — це не обов’язкова пауза для того, щоб здійснити наступний ракетний удар", — зазначила Наталя Гуменюк.

Також, як зазначала Наталія Гуменюк, рф тримає свої ракетоносії за 100-150 кілометрів від контрольованого Україною берега, ближче до Новоросійська. При цьому росіяни розосереджують свої корабельне угруповання.

Зазначимо, зранку 15 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Загроза ракетного удару висока. В Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 13 ворожих кораблів, серед яких 4 носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 28 ракет.

Нагадаємо, щоб збільшити кількість ракетоносіїв ворогові необхідно всього 2-3 години. Саме за цей час кораблі можуть вийти на бойове чергування.